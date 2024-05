Louise Thompsons Verlobter dachte über eine Trennung nach!

Louise Thompson (34) erlebte im November 2021 eine dramatische Geburt. Bei einem Notkaiserschnitt brachte sie den gemeinsamen Sohn mit ihrem Verlobten Ryan Libbey zur Welt. Rückblickend auf die ersten Monate im Leben ihres kleinen Leos enthüllte sie laut Daily Mail: "Ich war wirklich sehr lange keine gute Mutter. In der ersten Zeit hätte ich nicht einmal sagen können, was er tat oder wer sich um ihn kümmerte." Ihr Verlobter konnte ihre kalte Reaktion nicht ertragen und erwog, sich von ihr zu trennen: "Ich habe ihn gefragt, ob er darüber nachgedacht hat, mich zu verlassen, und er hat 'Ja' gesagt."

Für die TV-Bekanntheit waren die vergangenen Jahre eine schwere Zeit in ihrem Leben. Nachdem sie bei der Geburt mehr als dreieinhalb Liter Blut verloren hatte, verlor sie auch die Bindung zu ihrem Neugeborenen: "Wenn ich ihn sah, hielt ich ihn auf einer Armeslänge Abstand. Ich habe nicht mit ihm gesprochen oder gesungen." Für ihren Freund war diese Reaktion schwer, wie er laut dem Medium erklärte: "Ich hatte zu kämpfen und dachte viel über ein anderes Leben nach. Aber so, wie ich nie wirklich geglaubt habe, dass du dir das Leben nehmen würdest, habe ich auch nie geglaubt, dass ich weggehen würde." Nach der Geburt fiel es der "Made in Chelsea"-Darstellerin schwer, mit ihrem Partner zu kommunizieren. Ihre Beziehung zu ihrem Verlobten hat sich jedoch mittlerweile wieder verbessert.

Louise spricht nicht nur über ihre Beziehungsprobleme so offen, sondern auch über ihre Gesundheit. 2018 wurde bei ihr Colitis ulcerosa, eine chronisch-entzündliche Darmerkrankung, diagnostiziert. Im April bekam sie einen künstlichen Darmausgang, den sie auch ihren Followern auf Instagram zeigte. Auf der Social-Media-Plattform hält sie ihre Fans oft mit Updates auf dem Laufenden und spricht offen über ihre Krankheit. Mittlerweile hat sie die Beschwerden und ihre Ängste gegenüber ihrem Sohn besser in den Griff bekommen.

Louise Thompson mit ihrem Sohn im Park

Louise Thompson im Krankenhaus, 2024

