Harry Jowsey zieht Positives aus seiner Hautkrebs-Diagnose

Er zieht auch aus den schlechten Dingen im Leben etwas Positives. Harry Jowsey (26) hatte vor Kurzem erfahren, dass er Hautkrebs hatte – er schleppte seit ein paar Jahren einen krebsartigen Fleck mit sich rum, der dank eines Besuchs beim Hautarzt eingeschätzt wurde. Im Interview mit US Magazin meint der Finger weg!-Star über seine Diagnose: "Es ist ein bisschen beängstigend, ein bisschen ein böses Erwachen, aber es hat mich demütig gemacht". Dadurch, dass er das mit der Öffentlichkeit teilte, habe er Menschen inspiriert, "ihre Haut untersuchen zu lassen", was "großartig" sei.

"Ich war letzte Woche bei einem Dermatologen, um meine Haut untersuchen zu lassen, und sie haben Hautkrebs bei mir gefunden", verkündete der Hottie Ende April in einem Video auf TikTok. Seine Fans sollen sich um ihn keine Sorgen machen, ihm gehe es gut – der Hautkrebs sei mittlerweile entfernt worden. Stattdessen fügte er hinzu, dass sich seine Supporter kontrollieren lassen: "Bitte tragt Sonnenschutzmittel. Bitte lasst eure Haut untersuchen. Wenn du ein sommersprossiger kleiner Frosch bist wie ich, dann besorg dir eine Leberfleck-Karte und lass deinen Körper untersuchen, denn man weiß ja nie."

Dann scheint bei der Reality-TV-Berühmtheit wohl wieder alles in Ordnung zu sein. In Sachen Liebe könnte es bei Harry sogar besser als in Ordnung laufen. Seit einigen Monaten bandelt er mit seiner Dancing with the Stars-Tanzpartnerin Rylee Arnold an – und wie es scheint, halten ihre Eltern Harry für den perfekten Schwiegersohn in spe. "Meine Eltern lieben ihn wirklich", plauderte die Blondine im "The Weekly Trash"-Podcast aus. Sie sollen richtig geschwärmt haben: "Sobald sie hörten, wie er mich behandelte und wie nett er zu mir war, und als sie ihn dann tatsächlich trafen, sagten sie: 'Oh, wir lieben Harry.'"

Anzeige Anzeige

Instagram / harryjowsey Internet-Star Harry Jowsey

Anzeige Anzeige

Instagram / harryjowsey Harry Jowsey und Rylee Arnold

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Harry darüber auf Social Media gesprochen hat? Er hat es genau richtig gemacht! Wie er schon sagt, konnte er so einige Menschen inspirieren. Ich weiß nicht... Ich würde damit nicht an die Öffentlichkeit gehen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de