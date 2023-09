Verraten Kourtney Kardashian und Travis etwa den Babynamen?

Haben sie hier etwa versehentlich den Namen ihres Babys verraten? Kourtney Kardashian (44) und Travis Barker (47) erwarten aktuell ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Vor wenigen Wochen mussten die beiden jedoch einen Schock verkraften – das Baby der Keeping up with the Kardashians-Stars musste in ihrem Bauch operiert werden. Inzwischen haben die beiden den Eingriff verkraftet und eine Babyparty gefeiert. Dabei könnten Travis und Kourtney sogar den Namen ihres Kindes verraten haben!

In ihrer Instagram-Story teilt Kourtney fleißig Einblicke in die Babyshower – auf einem mittlerweile gelöschten Foto verbirgt sich dann der entscheidende Hinweis: Der Reality-TV-Star zeigt einen Baum, an dem die Besucher der Party Zettel mit Wünschen für ihr Baby hängen können. Auf einem steht: "Möge Baby Rocky ein Leben voller Liebe haben." Wird Kourtney und Travis Sohn also Rocky heißen?

Eine Überraschung dürfte das allerdings nicht sein! Schon im Juli hatte der Blink-182-Drummer im Online-Format "GOAT Talk" von seinen Namensplänen berichtet: "Ich mag den Namen Rocky 13." Rocky George sei der Gitarrist der "Suicidal Tendencies". "Und 13 ist einfach die beste Zahl aller Zeiten", hatte er damals erklärt. Er könnte sich also tatsächlich durchgesetzt haben!

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian am Wunschbaum

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Realitystar

Anzeige

Getty Images Travis Barker, Coachella 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de