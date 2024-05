Neue Fotos: Hailey Bieber präsentiert ihre nackte Babykugel

Hailey Bieber (27) setzt ihre Babykugel gekonnt in Szene. Am Dienstag war die Unternehmerin gemeinsam mit ihrem Ehemann Justin Bieber (30) in Los Angeles unterwegs. Auf den Fotos, die Daily Mail vorliegen, trägt Hailey ein weißes Crop-Top, unter dem ihr nackter Babybauch hervorschaut. Dazu kombinierte sie einen übergroßen schwarzen Blazer mit gepolsterten Schultern, eine farblich passende Anzughose sowie ein Paar Loafer.

Erst vor wenigen Tagen ließ das Ehepaar die Bombe platzen. Via Instagram teilten die beiden einen kurzen Videoclip sowie einige niedliche Bilder, auf denen Hailey ihren Babybauch präsentiert. Die Fotos entstanden während der Erneuerung ihres Ehegelübdes auf Hawaii. Angeblich soll das Model bereits im sechsten Monat schwanger sein. Zum Schutz ihres noch ungeborenen Kindes wollte das Paar mit der Verkündung der Schwangerschafts-News jedoch so lange wie möglich warten. "Sie fühlen sich so gesegnet und haben sich auch sehr schützend vor das Baby gestellt – von dem Moment an, als sie es erfuhren", erklärte ein Insider gegenüber People.

Hailey und Justin sind bereits seit 2018 verheiratet. Ein Jahr später gab sich das Paar im Rahmen einer großen Zeremonie in South Carolina erneut das Jawort. Bereits in der Vergangenheit machten die beiden deutlich, dass sie sich zukünftig Kinder wünschen. "Ich weiß buchstäblich nichts darüber, wie man eine Mutter wird, aber ich möchte eines Tages Kinder haben", erklärte Hailey beispielsweise 2021 in einem YouTube-Video.

Anzeige Anzeige

Instagram / haileybieber Hailey Bieber im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber, 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefällt euch Haileys Look? Sehr gut, sie sieht toll aus! Na ja, meinen Geschmack trifft das Outfit eher nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de