So süß gratuliert Travis Barker Kourtney zum Muttertag!

So süß gratuliert Travis Barker (48) seiner Kourtney Kardashian (45) zum Muttertag! Auf Instagram veröffentlichte der Blink-182-Star süße Fotos seiner Liebsten. Die Schnappschüsse zeigen die The Kardashians-Bekanntheit größtenteils mit dem gemeinsamen Sohn des Ehepaars. "Alles Gute zum Muttertag für meine beste Freundin und Partnerin. Unsere Kinder haben so viel Glück, dich zu haben. Danke, dass du unser Zuhause mit Liebe, Lachen und Freude erfüllst. Ich liebe dich für immer und ewig, meine Frau", kommentiert Travis die Fotoreihe. Der Musiker und die Reality-TV-Berühmtheit wurden im vergangenen Jahr Eltern des kleinen Rocky Thirteen. Beide brachten jedoch Kinder aus früheren Beziehungen mit in die Ehe.

Kourtney kommentiert den Beitrag ihres Schatzes sichtlich gerührt: "Ich liebe dich für immer und ewig, mein Mann." Einige Fans kritisieren Travis allerdings für die Fotoauswahl. "Er hätte wenigstens ein Bild mit ihren anderen Kindern posten können", meint eine Userin. "Ich hätte auf jeden Fall mindestens ein Foto von ihr mit allen ihren Kindern hinzugefügt", lautet ein weiterer Kommentar.

In wenigen Tagen dürfen Kourtney und Travis ihren zweiten Hochzeitstag feiern. Ein Insider verriet im Gespräch mit People, wie glücklich die 45-Jährige ist. "Sie genießt viel Zeit mit der Familie. Die Arbeit steht nur noch an zweiter Stelle", erklärte die Quelle. Vor allem Travis scheint sie dabei sehr glücklich zu machen: "Travis ist unglaublich. Er behandelt Kourtney wie eine Königin".

Instagram / travisbarker Kourtney Kardashian mit Rocky Thirteen

Instagram / travisbarker Travis Barker und Kourtney Kardashian

