"Furchterregend": Kourtney Kardashian litt wegen Fötus-OP

Kourtney Kardashian (45) gewährt intime Einblicke, was ihre frühere Notoperation am ungeborenen Rocky Thirteen Barker anbelangt. In dem aktuellen Trailer zur fünften The Kardashians-Staffel äußert sich die Vierfachmama: "Es war furchterregend." Währenddessen liegt die Schwester von Kim Kardashian (43) in einem Krankenhausbett und hält Travis Barkers (48) Hand. "Das ist einfach nur schrecklich, ich will nur, dass es Kourtney gut geht", wünscht sich Kris Jenner (68) für ihre älteste Tochter zudem.

Während der Operation am Fötus waren nicht nur die Mutter der 45-Jährigen und ihr Ehemann zur Verstärkung an ihrer Seite, sondern auch weitere Familienmitglieder. Khloé Kardashian (39) unterstützte ihre Schwester hingegen auf andere Weise: Die zweifache Mutter enthüllt in der Vorschau, dass sie auf die zwölf Kardashian-Jenner-Enkelkinder aufpasse, damit die restlichen Familienmitglieder zur damals Schwangeren reisen können.

Bereits im vergangenen September meldete sich Kourtney nach der Operation an ihrem damals noch ungeborenen Baby bei ihren Fans. Auf Instagram teilte sie einige emotionale Zeilen. "Ich glaube nicht, dass jemand, der nicht in einer ähnlichen Situation war, dieses Gefühl der Angst auch nur annähernd verstehen kann", schrieb die Beauty unter anderem und merkte außerdem an: "Ich habe ein ganz neues Verständnis und Respekt für die Mütter, die während der Schwangerschaft um ihre Babys kämpfen mussten."

Getty Images Kourtney Kardashian und ihr Ehemann Travis Barker, im Januar 2024

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian im September 2023

