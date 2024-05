20. Hochzeitstag: König Frederik und Mary strahlen gelassen!

König Frederik X. (55) und Königin Mary (52) strahlen um die Wette. Und das ist auch kein Wunder, schließlich feierten die beiden am Dienstag bereits ihren 20. Hochzeitstag. Dazu überraschte das dänische Königspaar seine Fans mit einem niedlichen Schnappschuss auf Instagram. Darauf posieren die beiden zusammen an Deck eines Bootes. Süßes Detail: Frederik und seine Liebste sind sogar im Partnerlook gekleidet. "Die Ankunft in der norwegischen Hauptstadt findet an einem besonderen Tag statt. Es ist der 20. Hochzeitstag des Königs und der Königin", schreibt der Palast mit einem schwarzen Herzchen zu der Aufnahme.

Frederik und Mary waren, als das Foto geknipst wurde, also auf dem Weg nach Norwegen. Dort besuchen sie aktuell Kronprinz Haakon (50) und Kronprinzessin Mette-Marit (50) für einige öffentliche Termine. Beispielsweise strahlten sie am gestrigen Abend mit ihren royalen Freunden aus ihrem Nachbarland bei einem pompösen Staatsbankett. Dazu warfen sich alle geladenen Gäste ordentlich in Schale. Zudem machten vor allem Frederik und seine Gattin einen sehr entspannten und zufriedenen Eindruck.

Frederik und Mary gelten als das royale Traumpaar schlechthin. Ihre Liebe krönten sie am 14. Mai 2004 mit einer romantischen Hochzeit. Vier Jahre zuvor hatte es bei den Olympischen Sommerspielen in Sydney zwischen ihnen gefunkt. Inzwischen sind die beiden nicht nur stolze Eltern ihrer gemeinsamen Kinder Prinz Christian (18), Prinzessin Isabella (17) sowie der Zwillinge Prinzessin Josephine (13) und Prinz Vincent (13), sondern seit Anfang des Jahres zudem auch König und Königin von Dänemark.

Anzeige Anzeige

Getty Images König Frederik und Königin Mary von Dänemark, Mai 2024

Anzeige Anzeige

Ian Waldie / Getty Images Hochzeit von Prinzessin Mary und Prinz Frederik im Mai 2004

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr das neue Foto von Frederik und Mary? Sie sehen toll aus! Auf mich wirkt es etwas gestellt... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de