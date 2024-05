So niedlich! Linda Reschkes Baby und sein Bruder kuscheln

Linda Reschke begeistert die Fans mit einem zuckersüßen Einblick in ihr Familienleben. Das einstige Bachelor-Girl ist kürzlich zum zweiten Mal Mutter geworden. Im November des vergangenen Jahres verriet sie, dass sie nach ihrem Sohnemann Fion noch einen weiteren Sprössling erwartete. Dieser ist nun auf der Welt – und sieht munter und gesund aus. In ihrer Instagram-Story teilt Linda einen Schnappschuss von Fion und seiner kleinen Schwester. Das Neugeborene und der große Bruder schlafen friedlich Seite an Seite. "Wenn der Morgen so startet", schwärmt die stolze Zweifach-Mama dazu.

Anfang des Jahres gab die Influencerin bereits bekannt, dass Baby Nummer zwei ein Mädchen sein wird. "Ich kann es gar nicht glauben, wir freuen uns so sehr, dass du unsere Familie vergrößerst", schwärmte die Düsseldorferin damals in den sozialen Medien. Nach ihrer letzten Geburt im Jahr 2021 ließ Linda ihre Fans und Follower ihre Reise ins Muttersein begleiten – von Veränderungen in der Partnerschaft bis hin zu blutigen Brustwarzen teilte sie offene und ehrliche Einblicke. Ob sie jetzt beim zweiten Kind ähnlich verfahren wird, bleibt abzuwarten.

Nachdem die Beauty im Jahr 2020 in Bachelor Sebastian Preuss (34) vergeblich die große Liebe gesucht hatte, fand sie wenig später den richtigen Mann für sie – dieses Mal jedoch nicht im Fernsehen. Im Mai 2021 machten die zwei ihre Verlobung publik, gegen Ende desselben Jahres gaben sie sich das Jawort. Diesen Schritt hielt sie jedoch zunächst geheim. "Wir haben im Oktober angefragt für ein bestimmtes Datum, das es dann auch geworden ist im November, und waren dann überrascht, dass es überhaupt so kurzfristig ging. Es war alles standesamtlich. Danach sind wir noch schick essen gegangen und es war wirklich wunderschön", erklärte sie einige Monate darauf.

Instagram / its.lindaotto Linda Reschkes Baby und Sohn

Instagram / its.lindaotto Linda Otto mit ihrem Mann und ihrem Sohn im Januar 2024

Denkt ihr, dass Linda bald noch mehr über ihr zweites Baby verraten wird? Ja, bestimmt! Ich denke, das bleibt privat... Ergebnis anzeigen



