Schon 40! Olly Murs feiert seinen ersten Geburtstag als Papa

Olly Murs ist schon 40 Jahre alt! Zur Feier des Tages postet der Sänger ein zuckersüßes Foto auf Instagram. Darauf hält er stolz seine kleine Tochter Madison im Arm. Die Kleine trägt einen weißen Strampler, auf dessen Rücken die Worte "Alles Gute zum 40. Geburtstag, Papa" stehen. Darunter ist ein Herz zu erkennen. Olly selbst lächelt glücklich in die Kamera. Natürlich darf dazu ein rührender Text nicht fehlen! "Das einzige Geschenk, das ich mir zum 40. gewünscht habe, war, Papa zu werden und dann kamst du. Kuss, Kuss. Ich liebe dich, Madi", schreibt der "Troublemaker"-Interpret und fügt danach ein gelbes Herz-Emoji hinzu.

In den Kommentaren sammeln sich die Glückwünsche seiner Fans. Aber auch seine Frau Amelia schreibt dazu: "Und was für ein Glück sie hat, dich als Papa zu haben! Happy Birthday, mein Hübscher! Wir lieben dich so sehr! Küsschen!" Ein Fan wünscht ihm: "Du Süßer! Alles Gute! Ich hoffe, du hast einen wundervollen Tag mit deiner kleinen Familie. Wir lieben dich!" Wieder ein anderer User scherzt: "Ah, du siehst nicht einen Tag älter als 21 aus! Happy Birthday!"

Seit 2019 sind Amelia und der Musiker nun schon ein Paar. Im vergangenen Juli haben sich die beiden Turteltauben das Jawort gegeben und noch im gleichen Jahr ihre Schwangerschaft bekannt gemacht! Nachdem die kleine Madison dann im April 2024 das Licht der Welt erblickt hatte, rief aber auch schon wieder die Arbeit nach Olly. Der Sänger ist im Moment Support-Act für Take That auf ihrer großen Tour – deshalb musste er schon wenige Tage nach Madis Geburt wieder auf die Bühne treten.

Getty Images Olly Murs, Sänger

Instagram / ollymurs Olly und Amelia Murs im Dezember 2023

