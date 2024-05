"The Masked Singer"-Finale: Auf diese Promis tippen die Fans

Am Samstag hat die große Geheimhaltung ein Ende – dann flimmert das Finale der Jubiläumsstaffel von The Masked Singer über die Bildschirme. Dabei kämpfen noch drei Masken um den Pott. Doch egal, wie es ausgeht, in dem großen Showdown müssen sie alle ihre Identität preisgeben. Die Zuschauer der beliebten Rateshow sind bereits am Rätseln und stimmen fleißig in der Joyn-App für ihren Tipp ab [Stand: 12. Mai, 21:32 Uhr]. Besonders sicher scheinen sich die Fans damit zu sein, dass sich unter dem Krokodil das Die Prinzen-Mitglied Sebastian Krumbiegel (57) verbergen muss – ganze 73 Prozent stimmen für den Musiker.

Ebenfalls klar scheint für die Zuschauer die Sache bei dem Floh zu sein. 70 Prozent glauben, dass es sich bei dem quirligen Insekt um niemand anderes als Komikerin Mirja Boes (52) handeln kann. Mit einem großen Abstand folgen der Comedienne mit neun Prozent Christine Urspruch (53) und mit fünf Prozent Ruth Moschner (48). Auch die Flipflops werfen wohl nicht mehr allzu viele Fragen auf – die große Mehrheit der Stimmen geht hier an die musikalischen Zwillinge Heiko (25) und Roman Lochmann (25).

Dafür, dass es sich bei dem Krokodil um Sebastian handelt, sprechen auch so einige Indizien, wie Promiflash herausgefunden hat. Da wäre zum einen das auf der Bühne gezeigte Bild von Samuel Koch (36) als Phönix – der Sänger war einst Teil der Rockband Phoenix. Direkt im allerersten Indizienclip der Maske taucht zudem die Glückszahl sieben auf. Die Prinzen bestehen aus ebenso vielen Mitgliedern. Der Reichstag passt dagegen auf Sebastians Teilnahme an der 13. und 14. Bundesversammlung.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sebastian Krumbiegel, Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Mirja Boes, Komikerin

Anzeige Anzeige

Panama Pictures Heiko und Roman Lochmann im September 2022 in Köln

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von den Tipps der Fans? Ich bin derselben Meinung! Also ich habe andere Vermutungen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de