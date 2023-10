Kandidat enthüllt: Es gibt Sex-Day bei "Liebe macht blind"!

Er packt aus! Die Netflix-Erfolgsserie Liebe macht blind ist erst vor kurzem in die fünfte Runde gegangen. Auch dieses Mal suchen liebeshungrige Singles wieder nach der großen Liebe. Am Ende wartet dann bestenfalls ihr Gegenüber am Traualtar auf sie. Doch um den entscheidenden Schritt gehen zu können, müssen sich die Paare zuvor genauestens kennenlernen. Um das zu gewährleisten, werden alle Register gezogen: Ein Kandidat verrät, dass es einen festen Sex-Talk-Day in den Pods gab.

Um in der Show seine Optionen abzuwägen, suchte Izzy Zapata offene Gespräche. Im Podcast "Viall Files" verrät der 32-Jährige: "Während des Drehs geben uns [Produzenten] Hinweise, worüber wir sprechen sollen – zum Beispiel, dass es an einem Tag um Finanzen gehen soll, einen um Werte [und] Familien und an einem anderen um Sex." Er finde das Konzept besonders gut, weil es dabei helfe, sich besser kennenzulernen. Dennoch sagt Izzy über sich selbst, er sei "ein offenes Buch", weswegen es ihm prinzipiell nicht schwerfiel, über pikante Themen zu sprechen.

Ob die aktuelle Staffel an den Erfolg seiner Vorgänger anknüpfen kann, bleibt abzuwarten. Die Reunion der vergangenen Staffel hatte zuletzt für Aufsehen gesorgt. Voller Vorfreude hatten die Fans der Live-Übertragung entgegengefiebert – vergeblich. "Es tut uns unglaublich leid, dass die [...] Reunion nicht so ausgefallen ist, wie wir es geplant hatten", hatte Netflix auf Twitter geschrieben.

