Sex-Flaute: Dieses "Liebe macht blind"-Paar schafft es nicht

Liebe macht blind – oder doch nicht? In der Netflix-Show suchten auch in der sechsten Staffel wieder zahlreiche Singles nach der großen Liebe. Dabei lernten sie sich zunächst blind in Kabinen kennen, erst nach der Verlobung sahen sie sich von Angesicht zu Angesicht. Anschließend ging es in die Flitterwochen, um ihre Romanze zu vertiefen. Doch ein Paar schaffte das nicht: Dieses Duo ist schon vor der Hochzeit wieder getrennt!

In den aktuell auf Netflix verfügbaren Folgen wird auch das erste Zusammenleben von Brittany Mills und Kenneth Gorham gezeigt. Die Lehrerin und der Schuldirektor waren eigentlich ein echtes Traumpaar und total verliebt. Beide wollten bis zur Hochzeit mit Sex warten – doch der Brünetten fehlte allgemein die körperliche Anziehung. "Ich habe das Gefühl, dass das Verlangen und die Sehnsucht zwischen dir und mir fehlt", erklärt sie ihrem Verlobten. Und der trifft schnell eine Entscheidung: "Dann reicht das zwischen uns nicht aus, um zu heiraten!"

Dass der 26-Jährige so schnell einen Schlussstrich zieht, überrascht viele Zuschauer total. In einem Interview mit Entertainment Tonight versichern die zwei anschließend aber, noch immer eng miteinander verbunden zu sein. "Wir sind so dankbar für den Prozess und wie alles abgelaufen ist", erklärt Brittany.

Anzeige

Instagram / brittanymills123 Brittany Mills, bekannt aus "Liebe macht blind"

Anzeige

2024 Netflix, Inc. Kenneth Gorham und Brittany Mills bei "Liebe macht blind"

Anzeige

2024 Netflix, Inc. Kenneth Gorham, Kandidat bei "Liebe macht blind"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de