"Liebe macht blind"-Lauren und Cam schwören auf Paartherapie

Auch sie müssen an ihrer Beziehung arbeiten. Lauren Speed-Hamilton und Cameron Hamilton gelten als Traumpaar. Kennengelernt hatten sie sich 2018 in der Netflix-Show Liebe macht blind, wo sie sich verlobten, ohne sich ein einziges Mal gesehen zu haben. Inzwischen sind sie seit gut fünf Jahren verheiratet – doch was ist ihr Geheimrezept für eine glückliche Beziehung? Lauren und Cam empfehlen Paartherapie!

"In einer Therapie kann man sich alles von der Seele reden und muss nicht auf Zehenspitzen gehen", erzählt Lauren im Interview mit People. Schon seit ihrem zweiten Ehejahr machen die Realitystars eine gemeinsame Therapie und ihre Beziehung sei dadurch nur stärker geworden. Cam habe dem Ganzen am Anfang skeptisch gegenübergestanden, aber mit der Zeit gemerkt, wie hilfreich die Gespräche mit einem Fachmann für ihn und seine Liebste sein können.

Dass die Liebe der Influencer stärker ist als je zuvor, haben sie vor Kurzem wieder bewiesen. Zur Feier ihres fünften Jahrestags erneuerten Lauren und Cam ihr Ehegelübde in Las Vegas. In einem YouTube-Video der Zeremonie sieht man, wie die beiden Turteltauben mit den Tränen kämpfen, während sie sich zum zweiten Mal das Jawort geben.

Getty Images Cameron Hamilton und Lauren Speed, bekannt aus "Love is blind"

Instagram / cameronreidhamilton Lauren Speed und Cameron Hamilton

Instagram / cameronreidhamilton Cameron Hamilton und Lauren Speed im November 2021

