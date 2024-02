Mega-Spoiler! Sind diese "Liebe macht blind"-Stars ein Paar?

Die Netflix-Show Liebe macht blind zieht das Publikum in seinen Bann. Der Grund: Mit ihrem Konzept setzt sich die Kuppelshow von anderen Formaten ab. Denn erst nach ihrer Verlobung sehen sich die Paare zum ersten Mal. Auch die sechste Staffel sorgte bereits für Gesprächsstoff. Nun könnten aktuelle Aufnahmen zweier Teilnehmer jedoch den Spoiler schlechthin liefern – denn eigentlich verfolgten sie beide Romanzen mit jeweils anderen Partnern. Daten sich diese "Liebe macht blind"-Teilnehmer etwa?

Achtung, Spoiler!

Schon vor dem großen Finale am Traualtar scheinen Jessica Vestal und Johnny McIntyre dieses zu spoilern. Ein Video, das TMZ vorliegt, zeigt die beiden gemeinsam am Flughafen. Sichtlich vertraut spazieren sie Seite an Seite durch den Terminal. Das dürfte so einige Fans überraschen: Schließlich hatten sich beide in der Show auf einen jeweils anderen Partner konzentriert – Johnny verlobte sich anschließend sogar mit Teilnehmerin Amy Cortes. Ob die beiden sich nun etwa wirklich daten oder ob sie nur freundschaftlich zusammen unterwegs sind, ist noch ungewiss.

Während noch nicht klar ist, ob Johnny am Ende seiner Amy das Jawort gibt, scheint das bei einem anderen Paar bereits festzustehen. Für Brittany Mills und Kenneth Gorham gibt es keine gemeinsame Zukunft. "Ich habe das Gefühl, dass das Verlangen und die Sehnsucht zwischen dir und mir fehlt", hatte die Lehrerin dem Schuldirektor erklärt, woraufhin die beiden ihr Kennenlernen beendeten.

Jessica Vestal

Johnny McIntyre

Kenneth Gorham und Brittany Mills bei "Liebe macht blind"

