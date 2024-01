Nach "Liebe macht blind"-Pleite: Marshall Glaze ist verlobt!

Er könnte wohl kaum glücklicher sein. Bei Liebe macht blind suchte Marshall Glaze einst nach seiner Traumpartnerin. Doch sollte für ihn alles anders kommen. Nachdem er sich in der Show in Jackie verguckt hatte, reichte es am Ende nicht für die große Liebe. Sie lösten die Verlobung. Inzwischen scheint er jedoch wieder ein neues Glück gefunden zu haben – seit geraumer Zeit ist er wieder in festen Händen. Im Netz teilt die TV-Bekanntheit nun eine weitere frohe Botschaft: Marshall hat sich mit seiner Freundin verlobt.

Auf Instagram teilen die Neu-Verlobten einen zuckersüßen Post. "Die Reise zum Happy End begann am 23. Dezember 2023", schreibt das Paar dazu und verrät, sich bereits im vergangenen Jahr verlobt zu haben. Dem Beitrag fügen sie neben dem Hashtag #Verlobung noch einige professionelle Fotos ihres besonderen Moments hinzu. Auf den Schnappschüssen blicken sich Marshall und Chay tief in die Augen und können sich dabei ihr Grinsen offenbar nicht verkneifen. Das Glück ist ihnen regelrecht ins Gesicht geschrieben.

In der Kommentarspalte des Postings tummeln sich derweil nur so die Glückwünsche ihrer Liebsten. Darunter befindet sich auch das ein oder andere bekannte Gesicht. So schreibt beispielsweise Brett Brown, der selbst in der vierten Staffel von "Liebe macht blind" sein Glück fand: "Mann, ich könnte nicht glücklicher sein für euch beide! Glückwunsch! Und wunderschöne Bilder!"

Getty Images Die "Liebe Macht Blind"-Pärchen der vierten Staffel im April 2023

Instagram / marshallglaze Kwame, Marshall und Brett von "Liebe macht blind"

Netflix Poster zu "Liebe macht blind"

