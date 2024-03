Spoiler! Diese "Liebe macht blind"-Teilnehmer heiraten nicht

Die aktuelle Staffel von Liebe macht blind bietet den Fans so viel Spannung wie schon lange nicht mehr. Gerade wurde die finale Episode der Kuppelshow, bei der sich die Paare verloben, ohne sich jemals gesehen zu haben, auf Netflix veröffentlicht. Endlich ist klar, welche Teilnehmer sich das Jawort geben – und welche nicht. Nur noch drei Paare sind im Finale auf dem Weg zum Altar. Bei Chelsea und Jimmy geht es aufgrund von Eifersüchteleien ständig auf und ab. AD und Clay verstehen sich super, allerdings ist Clay sich unsicher, ob er reif genug für eine ernste Beziehung ist. Amy und Johnny sind ein Herz und eine Seele, doch sorgt das Thema Verhütung für Spannungen zwischen ihnen.

Achtung, Spoiler!

Tatsächlich heiratet nur ein Paar in der Show. Die Beziehung zwischen Chelsea und Jimmy beendet der Software-Verkäufer schon vor der Hochzeit. Während eines Dates gesteht er seiner Verlobten: "Ich will nicht vor den Altar treten. Ich kann das nicht." Nach noch mehr Streitigkeiten verlässt Chelsea das Gespräch in Tränen. Auch bei Clay überwiegen die Zweifel. Am Altar muss der 31-Jährige die Immobilienmaklerin enttäuschen: "Ich weiß ganz genau, dass ich noch nicht bereit für die Ehe bin und du verdienst das Beste. [...] Ich kann gerade nicht 'Ja' sagen." Bleibt nur noch das Traumpaar der Staffel: Amy und Johnny sind die einzigen, die in der sechsten Ausgabe von "Liebe macht blind" heiraten. "Ich habe meine Partnerin gefunden. Ich hätte nicht gedacht, dass ich sie jemals finden würde!", schwärmt der frischgebackene Ehemann.

Zuvor waren schon Kenneth und Brittany aus dem Experiment ausgeschieden. In der Kennenlernphase hatte noch alles perfekt zwischen den beiden harmoniert, doch in der Realität lebten sie sich schnell auseinander. "Ich habe das Gefühl, dass das Verlangen und die Sehnsucht zwischen dir und mir fehlt", beschrieb die Stylistin ihr Problem. Die zwei Christen planten erst nach der Hochzeit Sex zu haben, doch auch andere Berührungen fehlten ihr. Kenneth machte daraufhin einen abrupten Abgang, nachdem er erklärte: "Dann reicht das zwischen uns nicht aus, um zu heiraten!"

