Netflix-Fail: "Liebe macht blind"-Reunion noch nicht online

Das war anders geplant! Das Erfolgsformat auf Netflix namens Liebe macht blind ging in die vierte Runde. Bei der Datingshow verloben sich die Kandidaten, ohne sich vorher gesehen zu haben. Dann – nach einigen Wochen des Kennenlernens – geht es für die Paare vor den Altar. In der aktuellen Ausgabe sagten tatsächlich drei Pärchen Ja und feierten eine große Hochzeit. Nun sollte bei einer Live-Wiedersehensshow offenbart werden, wer noch zusammen ist – doch dann kam es zu einer Panne!

Heute Nacht hätte die Reunion live stattfinden und auf Netflix verfügbar sein sollen. Die Fans warteten schon voller Vorfreude – doch es kam wohl zu technischen Problemen. "An alle, die spät aufgeblieben sind, früh aufgestanden sind, ihren Sonntagnachmittag geopfert haben. Es tut uns unglaublich leid, dass die 'Love is Blind'-Live-Reunion nicht so ausgefallen ist, wie wir es geplant hatten", hieß es dann auf dem offiziellen Twitter-Account von Netflix.

Was genau das Problem war, ist nicht bekannt. Jedoch ist Netflix eigentlich nicht dafür bekannt, solche Live-Events zu übertragen. Das große Wiedersehen wurde aber aufgenommen – und soll schon bald auf der deutschen Streaming-Plattform verfügbar sein. Eine Live-Reunion wird es also nicht geben. Die aufgenommene Folge soll immerhin nicht geschnitten werden.

Netflix Micah Lussier und Paul Peden bei "Liebe macht blind"

Netflix Bliss Poureetezadi und Zack Goytowski bei "Liebe macht blind"

Netflix Kwame Appiah und Chelsea Griffin bei "Liebe macht blind"

