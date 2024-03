Chelsea und Jimmy dateten nach "Liebe macht blind" erneut!

Chelsea Blackwell und Jimmy Presnell gaben ihrer Liebe eine zweite Chance! Nachdem der Blondschopf bei Liebe macht blind vor der Hochzeit mit seiner Verlobten Schluss gemacht hatte, versuchten die zwei es erneut miteinander – das verrät die Brünette nun im Interview mit Us Weekly: "Wir haben versucht, uns vier Tage lang nach den Dreharbeiten zu verabreden. Es war sehr kurzlebig!" Nach diesen Tagen habe Jimmy ihr mitgeteilt, dass er keine Beziehung wolle, erklärt Chelsea weiter – dann habe er telefonisch erneut einen Schlusstrich gezogen.

"Ich dachte, dass es vielleicht funktionieren könnte, weil die Kameras nicht involviert waren", erinnert sich die Flugbegleiterin an ihre Gefühle zurück. Doch offenbar konnte ihr Angebeteter ihr nicht mehr vertrauen. Immerhin hatte Chelsea vor laufenden Kameras ein Geheimnis ihres damaligen Verlobten ausgeplaudert – eine Affäre mit einer guten Freundin. Das hatte Jimmy damals sehr enttäuscht, was er in der Sendung auch als Trennungsgrund anführte. "Deshalb hatten wir immer und immer wieder denselben Streit", schildert er nun selbst gegenüber Us Weekly.

Jimmy und Chelsea hatten sich bei "Liebe macht blind" kennengelernt und ineinander verliebt, ohne einander zu sehen – in Kabinen hatten sie stundenlang gesprochen. Im Gegensatz zu den beiden, die ihre Verlobung im Laufe der Netflix-Show auflösten, schaffte es ein anderes Paar zum Altar. Amy Cortés und Johnny McIntyre gaben sich das Jawort – und sind auch nach der Sendung noch ein glückliches Pärchen. Auf ihrem Instagram-Profil schrieb Amy zuletzt zu einigen Fotos ihrer Hochzeit: "Freundschaft, Familie und wahre Liebe – ich habe meine märchenhafte Liebesgeschichte bekommen. Ich kann wirklich nicht glauben, dass dies mein wirkliches Leben ist, ich fühle mich, als hätte ich in einem Traum gelebt!"

Anzeige

2024 Netflix, Inc. Chelsea Blackwell, Kandidatin bei "Liebe macht blind"

Anzeige

2024 Netflix, Inc. Amy Cortés und Johnny McIntyre bei ihrer "Liebe macht blind"-Hochzeit

Anzeige

Anzeige

Wie findet ihr die Entscheidung von Chelsea und Jimmy, nach dem Ende der Dreharbeiten ihrer Beziehung eine zweite Chance zu geben? Supermutig, sie haben an ihre Liebe geglaubt. Das hätten sie sich nicht antun sollen... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de