Sommerhaus-Ausraster vor Ricarda: Maurice redet sich raus

Maurice Dziwak steht offenbar unter Druck! Der Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidat ist aktuell bei Das Sommerhaus der Stars zu sehen. Zusammen mit seiner Partnerin Ricarda Raatz stellt er sich dem Abenteuer. Doch bereits in der ersten Folge bleibt es nicht unbedingt harmonisch bei dem Couple – vor allem Maurice wird ziemlich laut und motzt seine Liebste an. Im Promiflash-Interview sieht er sich in Erklärungsnot.

Wie erklärt er die harten Worte gegen Ricarda? "Es war eine Zeit, in der man permanent unter Beobachtung und unter Druck stand, wo es ja bekanntlich darum ging, sich zu retten. Daher sind auch mal schneller Worte gefallen oder die Tonlage ist schärfer geworden", schildert der Reality-TV-Teilnehmer gegenüber Promiflash. Doch Maurice stellt auch klar, dass es sich gegenüber Ricarda abseits des Sommerhauses nicht so verhalten hätte. "Es war eine Ausnahmesituation, die so nicht im realen Leben zu vergleichen ist", beteuert er.

Noch vor Beginn der Pärchen-Show war jedoch bekannt geworden, dass Maurice und Ricarda nicht länger zusammen sind. Ob und warum sie sich letztlich trennten, wird sich vermutlich in den kommenden Wochen im Sommerhaus zeigen. Denn bereits in der ersten Folge wurde der Ton zwischen ihnen schnell rau.

Alle Infos zu “Das Sommerhaus der Stars” auf RTL+.

RTL Maurice Raatz und Maurice Dziwak im "Sommerhaus der Stars"

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak, "Are You The One?"-Kandidat 2022

Instagram / maurice_dziwak Ricarda Raatz und Maurice Dziwak

