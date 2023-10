Übler Box-Unfall: Patrick Fabians Gesicht ist blutüberströmt

Patrick Fabian (36) muss schon jetzt einstecken! Der Influencer steigt Anfang November in den Boxring: Beim großen Fame Fighting will der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Star gegen einen anderen Promi antreten – sein Gegner ist bisher noch nicht bekannt. Für den Kampf trainiert der Berliner bereits fleißig. Dabei kommt es nun aber zu einem Zwischenfall: Patrick zeigt sein von Blut überströmtes Gesicht – was ist da passiert?

Auf seinem Instagram-Profil zeigt der Vater einer Tochter das Resultat seines Trainings: Patrick blutet aus der Nase, die total geschwollen ist. In seiner Story erklärt er dann: Der Sandsack ist an dem blutigen Malheur Schuld. "Blau wird es jetzt wahrscheinlich", vermutet er weiter. Seine Fans sind von so viel Hingabe begeistert und kommentieren unter anderem: "Immer 100 Prozent Einsatz, so gefällt mir das!"

Auch, wenn Patricks Gegner offiziell noch nicht bekannt ist, sind sich viele seiner Fans einig: Der Fitnesstrainer wird gegen Jakub Merlan-Jarecki (28) in den Ring steigen. Immerhin liefern sich die Männer seit einigen Wochen online einen Schlagabtausch und streiten sich förmlich um Kate Merlan (36). Und auch der Fußballer wurde kürzlich als Teilnehmer an dem Event bestätigt.

Sonstige Patrick Fabian, Model

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian mit blutiger Nase

Instagram / jakubmerlanjarecki Jakub Jarecki im Juni 2023

