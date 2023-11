Kein Frieden: Jakub Jarecki schießt wieder gegen Patrick!

Der Frieden hielt nicht lange an. Im September 2022 hatten Jakub Jarecki (28) und Kate Merlan (36) ihr Liebes-Aus verkündet. Nach der Trennung nahm das Tattoo-Model kurzzeitig den ehemaligen DSDS-Kandidaten Patrick Fabian (36) ins Visier. Dann kam aber doch alles anders: Seit einigen Wochen sind Kate und Jakub wieder zusammen. Der einstige Flirt seiner Freundin scheint den Fußballer allerdings erneut zu beschäftigen. Er schießt wieder gegen Patrick!

In einer aktuellen Instagram-Story macht der 28-Jährige deutlich, dass er über den Muskelmann nur lachen kann. Anlass dieses Mal: Patrick soll jetzt seine getragenen Socken über OnlyFans verkaufen. "Er ist einfach ein Nichts. Du bist am Ende des Tages ein Suppenhuhn, du hast nichts drauf", wettert der Fame-Fighting-Sieger und legt noch einen obendrauf: "Solchen Witzfiguren muss man das Handwerk legen." Genauere Hintergründe dazu wolle Jakub gemeinsam mit Kate in den kommenden Tagen preisgeben.

Dabei schien es vor wenigen Tagen noch so, als hätten Jakub und Patrick ihren Dauerstreit beigelegt. Nachdem bekannt geworden war, dass der 36-Jährige nicht bei "Fame Fighting" antreten kann, machte sich sein Konkurrent überraschend für ihn im Netz stark: "Wenn jemand wirklich Hirnblutungen hat, kann der nicht kämpfen. [...] Das hat dann auch nichts mit Feigheit zu tun."

Instagram / katemerlan Jakub Jarecki und Kate Merlan im November 2023

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian, Schauspieler

Instagram / jakubmerlanjarecki Jakub Jarecki im Dezember 2021

