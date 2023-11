Kurz vor "Fame Fighting": Patrick Fabians Bizeps überlastet

Wird ihm das beim Kampf zum Problem? Morgen ist es endlich so weit: "Fame Fighting" steht an. Bei dem großen Boxkampf-Event treten Promis gegeneinander an. Patrick Fabian (36) steigt mit Jakub Jarecki (28) in den Ring – mutmaßlich, um ihren monatelangen Schlagabtausch im Netz zu beenden. Doch einen Tag vor dem großen Boxkampf gibt es ein Problem bei dem Fitnesstrainer: Patricks Muskeln schwächeln!

In seiner Instagram-Story ist der 36-Jährige mit einer Bandage am rechten Arm zu sehen. Darunter sei Arnika-Salbe. "Ich habe beim Box-Training meinen Bizeps überlastet", erklärt Patrick. Er habe leichte Schmerzen. Ein mögliches Problem für den bevorstehenden Kampf, denn Patrick boxe mit seinem rechten Arm. Doch er bleibt optimistisch: Wenn es nicht besser werde, würde er "über den Schmerz rüberboxen müssen" oder "nur mit links" schlagen.

Der Grund für die Streitigkeiten der beiden Männer war eine angebliche Affäre, die Patrick mit Jakubs On-off-Partnerin Kate Merlan (36) gehabt haben soll. Doch dies sei nicht der Grund für den Kampf. "Für mich geht es in dem Ganzen 0,0 um Kate. Das ist ein persönliches Ding", betonte der Fitnessfan gegenüber Promiflash und machte seinem Kontrahenten direkt eine Ansage: "Bereite dich gut vor! In meinen Augen siehst du das zu viel als Show."

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian, Influencer

Instagram / jakubmerlanjarecki Jakub Jarecki, TV-Bekanntheit

Promiflash Kate Merlan und Patrick Fabian in Köln, August 2023

