Darum durfte Matthew Morrison nicht bei "Glee" aussteigen!

Von 2009 bis 2015 spielte Matthew Morrison (45) in der Serie Glee mit. Sechs Staffeln lang verkörperte er den Lehrer Will Schuester. Wenn es nach dem Schauspieler gegangen wäre, hätte seine Rolle schon eher ein Ende gefunden. In dem Podcast "And That's What You REALLY Missed" verriet Matthew, dass er die Serie in Staffel fünf verlassen wollte. [...] Ich habe darum gebeten, aus der Serie auszusteigen, weil ich dachte: 'Ich werde nicht mehr so eingesetzt, wie ich es wollte.'" Obwohl die Produzenten anfangs zustimmten, seiner Bitte nachzugehen, änderten sie schlussendlich doch noch ihre Meinung. Grund dafür war der plötzliche Tod von Matthews Serienkollegen Cory Monteith (✝31).

"Natürlich habe ich das verstanden", erzählte der 45-Jährige. "Der Versuch, meine eigenen Wünsche und egoistischen Bedürfnisse mit der Trauer über den Verlust eines wunderbaren Freundes in Einklang zu bringen, war eine Menge gemischter Gefühle." Damals beschloss der TV-Star, seine Gefühle um der Show willen beiseitezuschieben. Um Matthew ein wenig entgegenzukommen, habe ihm die Produktion eine "gute Gehaltserhöhung" gegeben. Trotzdem sollen die Dreharbeiten dem US-Amerikaner zeitweise ziemlich schwergefallen sein. Der dadurch entstandene Stress löste bei Matthew Schuppenflechte aus. "Ich war einfach gestresst. Unsere Körper sind nicht dafür gemacht, diese Art von Druck auszuhalten", erklärte er.

"Glee" zählte damals zu den erfolgreichsten TV-Serien. Unter anderem wurde die Musical-Comedy-Show bei den Golden Globes ausgezeichnet. Zudem wurde sie mehrfach für einen Emmy nominiert. Im Laufe der sechs Staffeln tauchten immer wieder zahlreiche Gaststars auf. Unter anderem hatten Promis wie Sarah Jessica Parker (59), Whoopi Goldberg (68) oder Lindsay Lohan (37) eine kleine Rolle.

