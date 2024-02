"Fans flachlegen": Kate Merlan schießt gegen Patrick Fabian

Kate Merlan (36) hat einiges klarzustellen! Nachdem das Reality-TV-Sternchen die Trennung von seinem Mann Jakub Jarecki (28) bekannt gegeben hatte, schien es in Patrick Fabian (36) einen neuen Mann an seiner Seite gefunden zu haben. Einige Male wurden die beiden beim Knutschen gesehen – doch dann kam Kate plötzlich wieder mit ihrem Ex zusammen. Daraufhin zog der Tänzer öffentlich über die Influencerin her, was sie nun zum Anlass nutzt: Kate teilt ordentlich gegen Patrick aus!

"Ich habe auf Video, dass er gesagt hat, ich war seine Traumfrau. Er ist, glaube ich, ein bisschen heartbroken und spielt den Coolen", erzählt die 36-Jährige auf dem "Mates Date"-Event gegenüber Promiflash. Kate wisse, dass Patrick eigentlich mehr für sie empfunden habe und sich deswegen jetzt ablenkt: "Jetzt trifft er sich halt mit seinen Fans und legt die flach." Das alles würde er nur tun, um Kate eifersüchtig zu machen.

Das sieht Patrick anders. Vor wenigen Monaten hatte er behauptet, dass er nie etwas für Kate empfunden habe. "Nein, und ich wollte auch nie etwas von ihr", antwortete er einem neugierigen Fan via Instagram. Die Beauty entspreche nämlich auch gar nicht seinem Typen. "Der Kontakt bröckelt, es ist wie es ist. Ich wollte ihr nur helfen, wenn sie jetzt doch nicht will, renne ich ihr jetzt auch nicht hinterher", stellte der Muskelmann klar.

Promiflash Kate Merlan und Patrick Fabian in Köln, August 2023

Instagram / katemerlan Kate Merlan und Jakub Jarecki

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian, Influencer

