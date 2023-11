Datet Patrick Fabian jetzt diese Fame-Fighting-Siegerin?

Hat Patrick Fabian (36) eine neue Flamme? Der Schauspieler hatte in den vergangenen Monaten für eine Menge Gerüchte rund um sein Liebesleben gesorgt. Denn alles hatte darauf hingedeutet, dass der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Star Kate Merlan (36) datet. Doch die Beauty entschied sich gegen den Blondschopf und für ihren Noch-Ehemann Jakub (28). Patrick ging leer aus – lange bleibt er aber nicht alleine! Promiflash weiß: Er datet nun eine Fame-Fighting-Siegerin.

Gegenüber Promiflash bestätigt der Berliner nun, dass er Interesse an Vanessa Kovtun hat. Diese habe er bei dem Boxevent, bei dem er selbst ausfiel, näher kennengelernt. "Zum Glück hat mich Vanessa dann auf andere, viel schönere Gedanken gebracht. Ich will sie unbedingt bald wiedersehen!", versichert Patrick. Und auch Vanessa hat offenbar Interesse – die Blondine teilte im Netz bereits ein gemeinsames Foto.

Heißt es für die ehemalige Love Island-Kandidatin also bald Glück im Spiel und in der Liebe? Die Österreicherin konnte bei der Veranstaltung einen klaren Sieg einfahren – in der zweiten Runde musste ihre Gegnerin Romina Mina sich geschlagen geben und übergab sich mehrfach. Der Kampf endete mit einem technischen K.O..

Patrick Fabian, Influencer

Patrick Fabian, 2022

Vanessa, "Love Island"-Kandidatin 2022

