Trotz Geflirte: Patrick Fabian wollte nie etwas von Kate!

Er spricht Klartext. Im September 2022 hatten Jakub Jarecki (28) und Kate Merlan (36) ihr Liebes-Aus verkündet. Nach der Trennung nahm das Tattoo-Model kurzzeitig Patrick Fabian (36) ins Visier. Gleich mehrere Male erwischten Promiflash-Leser die beiden in vertrauten Momenten – Knuddeln und Knutschen inklusive. Nun ist die Beauty allerdings wieder mit ihrem Ex zusammen. Für den ehemaligen DSDS-Kandidaten ist das aber wohl kein Problem. Denn: Patrick hat angeblich nie ein Auge auf Kate geworfen!

In einer aktuellen Fragerunde auf Instagram stellt sich der 36-Jährige den neugierigen Fragen seiner Fans. Ein Follower will dabei von ihm wissen, ob er noch Interesse an Kate habe. Darauf findet Patrick eine mehr als deutliche Antwort: "Nein und ich wollte auch nie etwas von ihr." Seine Absichten seien rein beruflich gewesen – das Reality-Sternchen entspreche nämlich auch gar nicht seinem Typ. "Der Kontakt bröckelt, es ist wie es ist. Ich wollte ihr nur helfen, wenn sie jetzt doch nicht will, renne ich ihr jetzt auch nicht hinterher", stellt der Muskelmann klar.

Auf der Halloweenparty von Denise Mertens (33) klang das allerdings noch ganz anders – dort gab der Fitnessinfluencer nämlich gegenüber Promiflash ein Update zum Flirt mit der 36-Jährigen. In einer Beziehung seien sie nicht gewesen. "Allein durch die räumliche Trennung fände ich das schwierig, da jetzt zu sagen: 'Komm, wir sind jetzt fest zusammen und dürfen links und rechts niemanden andern sehen'", erklärte Patrick. Auf die Frage, ob Gefühle im Spiel seien, antwortete er verheißungsvoll: "Was nicht ist, kann ja noch werden."

Promiflash Kate Merlan und Patrick Fabian in Köln, August 2023

Instagram / katemerlan Jakub Jarecki und Kate Merlan im November 2023

Promiflash Kate Merlan und Patrick Fabian, August 2023

