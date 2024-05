Überraschung: Jan Böhmermann singt mit Giovanni Zarrella!

Dieser Auftritt sorgte für große Augen! In seiner "Die Giovanni Zarrella Show" lädt Giovanni Zarrella (46) immer wieder berühmte Gäste ein, um mit ihnen einen Abend voller Musik zu feiern. Jan Böhmermann (43) sorgte am Samstag dabei für einen ziemlichen Überraschungsauftritt! In einem knallgrünen Kostüm performte er gemeinsam mit dem Gastgeber auf der Bühne "Kiss" von Prince (✝57)! "Es ist unglaublich unerwartet. Ich glaube, niemand wird darauf kommen. Niemand", teaserte Giovanni zuvor an und gab bloß den Tipp: "Er singt auch, es ist ein Er. Er singt, aber nicht immer."

Dass darauf wirklich gar keiner kam, zeigte sich auf X. "Du spürst wegen Böhmi richtig die Ratlosigkeit im Applaus des Live-Publikums" oder auch "Dass ich das noch erlebe. Jan Böhmermann bei der 'Die Giovanni Zarrella Show'", zeigten sich die Zuschauer vollkommen baff. Bei der glitzernden Hose und dem gerüschten Oberteil schien es den Nutzern schwergefallen zu sein, sich überhaupt auf den Gesang zu konzentrieren. "Endlich ist Böhmi da und er tritt vollkommen unironisch als übergroßes Pistazien-Tartufo auf", amüsierte sich ein User.

"Endlich normale Leute: Giovanni Zarrella hat mich zum Duett aufgefordert und da gebietet es die Ehre, sich furchtlos und mit durchgedrücktem Rücken zu stellen", meldet sich der Satiriker einen Tag nach dem Spektakel auf Instagram zu Wort und bedankt sich für diese "Reise in eine andere fremde Welt".

