Nach Fame-Fighting-Absage: Jakub Jarecki verteidigt Patrick!

Er nimmt ihn in Schutz. Nach langem Warten wird es nun ernst: Heute Abend steht das Fame Fighting an. Bei dem Event steigen jeweils zwei Realitystars in den Ring, um sich vor laufenden Kameras einen spannenden Boxkampf zu liefern. Unter anderem sollten Jakub Jarecki (28) und Patrick Fabian (36) gegeneinander antreten, doch der einstige DSDS-Teilnehmer fällt kurzfristig wegen Hirnblutungen aus. Deshalb macht sich Jakub nun für Patrick stark!

"Ihr habt es mitbekommen, Patrick hat abgesagt. Ich kämpfe jetzt gegen Paco", beginnt der 28-Jährige eine neue Story auf Instagram. Dabei findet Jakub vor allem zu den Negativkommentaren zu Patricks spontanem Ausfall klare Worte: "Freunde, macht das bitte nicht. Wenn jemand wirklich Hirnblutungen hat, kann der nicht kämpfen. [...] Das hat dann auch nichts mit Feigheit zu tun." Daher wünsche der Fußballer ihm vor allem auch eine gute Besserung und dass er wieder schnell auf die Beine komme.

Wenn Patrick wieder fit ist, würde Jakub zudem gerne den Boxkampf mit ihm nachholen. Der Muskelmann ist von der Idee offenbar auch ganz angetan. "Superärgerlich. Ich hoffe auf Fame Fighting 2.0", gibt der 36-Jährige unter einem Promiflash-Beitrag preis. Zudem drücke er seinem Ersatzkämpfer Paco die Daumen für heute Abend. "Er hat meinen größten Respekt, dass er so kurzfristig und ohne Vorbereitung für mich einspringt", fügt Patrick hinzu.

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian, Influencer

Instagram / jakubmerlanjarecki Jakub Jarecki im Dezember 2021

RTLZWEI Paco Herb bei "Kampf der Realitystars"

