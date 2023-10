Jakub bei "Fame Fighting": Patrick Fabian stichelt erneut

Er kann es sich einfach nicht verkneifen! Seit Monaten liefern sich Jakub Merlan-Jarecki (28) und Patrick Fabian (36) einen öffentlichen Schlagabtausch. Der Grund: Nach Jakubs Trennung von seiner Frau Kate Merlan (36) soll der Berlin - Tag & Nacht-Darsteller mit der TV-Bekanntheit anbandeln. Seitdem liefern sich die beiden Männer regelmäßig eine regelrechte Schlammschlacht auf Social Media. Nun schießt Patrick mal wieder gegen Jakub!

Sowohl der 36-Jährige als auch der Kicker werden für das diesjährige "Fame Fighting" in den Ring steigen – ob die beiden Streithähne gegeneinander antreten werden, ist noch nicht bekannt. Unter einem "Fame Fighting"-Post auf Jakubs Instagram-Account kommentiert der Schauspieler dennoch verheißungsvoll: "Mal schauen gegen wen" und fügt dem einen lachenden Teufel-Emoji hinzu. So oder so ist es für Patrick ein gefundenes Fressen, mal wieder gegen den 28-Jährigen zu sticheln. "Ich kann euch nicht versprechen, dass er gegen mich kämpfen wird, aber er wird bestimmt ein paar in die Fresse bekommen", teasert der Schauspieler in einer eigenen Story an.

Patrick selbst scheint dem Kampf entspannt entgegenzusehen. "Ich kann ja nicht mein ganz Leben wegen des Events umkrempeln", erklärt er in einer weiteren Story. Er wolle vor allem die Zeit mit seiner Tochter Lilly genießen, die Patrick mit seiner Ex Lea teilt. "Sie ist immer an erster Stelle. [...] Klar, ich trainiere dafür fleißig, ich freue mich darauf – aber es ist halt eine einmalige Sache, dafür kann ich ja nicht alles stehen und liegen lassen", so Patrick.

Promiflash Kate Merlan und Patrick Fabian in Köln, August 2023

Instagram / CM-Inu3D70B Patrick Fabian, Schauspieler und Stripper

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian mit seiner Tochter Lilly

