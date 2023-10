Mit nur 32 Jahren: Eden Hazard beendet seine Fußballkarriere

Damit hätte wohl wirklich niemand gerechnet. Eden Hazard (31) stand bei einigen der erfolgreichsten Fußballklubs auf der ganzen Welt unter Vertrag. Zuletzt lief der Kicker für den spanischen Rekordmeister Real Madrid auf. Doch der Belgier schaffte es nicht, sich in der Stammmannschaft zu etablieren – die Einsätze blieben allerdings aus. Nun machte Eden einen harten Schritt: Der ehemalige Fußballstar beendete seine Karriere.

"Du musst auf dich selbst hören und zur richtigen Zeit Stopp sagen. Nach 16 Jahren und mehr als 700 gespielten Spielen habe ich beschlossen, meine Karriere als Profi-Fußballer zu beenden", verkündete der Kicker seinen Abschied auf Instagram. Er habe seinen Traum verwirklichen können. "Endlich ein riesiges Dankeschön an euch, meine Fans, die mir all die Jahre gefolgt sind und für eure Ermutigung überall wo ich gespielt habe", richtete er das Wort an seine Supporter, bevor er ankündigte: "Jetzt ist die Zeit, meine Lieben zu genießen und neue Erfahrungen zu machen."

Eden hat auch harte Zeiten hinter sich. In der vergangenen Saison wurde er zum schlechtesten Fußballer des Jahres gekürt. Die Wahl war eindeutig: 54 Prozent der Leser einer Sportzeitung entschieden sich für Eden. In der darauffolgenden Spielzeit kam er bis März gerade einmal auf sieben Einsätze.

