Nach FIFA-Gala: Er ist der schlechteste Fußballer des Jahres

Für diesen Kicker lief das Jahr alles andere als gut. Am 27. Februar war es wieder so weit: Die FIFA kürte den Weltfußballer des Jahres. Über die begehrte Auszeichnung durfte sich niemand Geringeres als Weltmeister Lionel Messi (35) freuen. Für den Spieler von Paris Saint-Germain war es das dritte Mal, dass er die Auszeichnung erhielt. Ein anderer Kicker hatte allerdings weniger Grund zur Freude.

Die Leser der Sporttageszeitung Marca haben darüber abgestimmt, welcher Fußballer dieses Jahr am schlechtesten war und die Bestenliste von hinten anführt. Die Wahl war eindeutig: 54 Prozent der Leser entschieden sich für Eden Hazard (31). Der Stürmer wurde bei seinem Verein Real Madrid von Trainer Carlo Ancelotti in der laufenden Spielzeit erst siebenmal eingesetzt. Auch Harry Maguire (30) konnte nicht überzeugen: Der teuerste Innenverteidiger der Welt landet mit 15 Prozent der Stimmen auf Platz zwei. Hinter ihm platzierte sich Harrys Nationalmannschaftskollege Dele Alli (26) mit neun Prozent aller Votes.

The Athletic berichtet, dass Eden seinen bis Juni 2024 gültigen Vertrag trotz der wenigen Einsätze erfüllen werde. Der Hauptgrund dafür: sein Jahresgehalt in Höhe von 23 Millionen Euro. Außerdem sollen sich der Kicker und seine Familie in Madrid sehr wohlfühlen.

