Megahappy: "Charming Boys"-Nik und Philippe ziehen zusammen!

Diese beiden machen Nägel mit Köpfen! Philippe und Nik lernten sich in der ersten Staffel von Charming Boys kennen und lieben – zwischen den beiden funkte es auf Anhieb. Im August hatten die einstigen Kandidaten beim großen Wiedersehen verraten, dass sie immer noch total happy miteinander sind. Nun will das Paar den nächsten Schritt gehen: Nik und Philippe ziehen zusammen!

Auf Instagram verkündet das Pärchen jetzt die freudigen Neuigkeiten: "Wir werden ab Januar in Berlin zusammenziehen! Wir freuen uns riesig und sind überglücklich, es mit allen teilen zu können." Dabei verraten Nik und Philippe auch die Hintergründe ihres Vorhabens. "Seit unserem Kennenlernen in Thailand führen wir eine Fernbeziehung. Die Distanz hat uns öfter auf die Probe gestellt", erklären sie. Zudem sei das gegenseitige Vermissen an einigen Stellen einfach zu groß gewesen.

Bereits beim großen "Charming Boys"-Wiedersehen strahlten die zwei bis über beide Ohren – und gaben preis, wie gut es auch nach dem Prince Charming-Ableger zwischen ihnen läuft. Dabei plauderten Nik und Philippe aus, dass sie auch schon Bekanntschaft mit den Liebsten des jeweils anderen gemacht haben. Den Segen ihrer Familien scheinen die Turteltauben damit also schon mal in der Tasche zu haben.

Anzeige

Instagram / philippevanthomas Philippe und Nik im August 2023

Anzeige

RTL Nik und Philippe, "Charming Boys"-Kandidaten

Anzeige

Instagram / nickenansp Philippe und Nik, TV-Bekanntheiten

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de