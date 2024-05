So läuft es inzwischen bei "Charming Boys"-Philippe und Nik!

Philippe und Nik fanden in der ersten Staffel Charming Boys zueinander. Auch wenn sie in dem Format viel Gegenwind von den anderen Kandidaten bekommen haben, sind sie heute immer noch ein Paar. Gegenüber Promiflash verrät Philippe nun, wie es mittlerweile zwischen ihnen läuft. "Ziemlich gut, würde ich sagen! Wir sind Anfang des Jahres zusammengezogen und haben uns ein bisschen eingegroovt und es läuft so weit. Also echt krass, dass es so klappt – eine Fernbeziehung bis zum Zusammenziehen", schwärmt Philippe.

Auf die Frage, ob sich seit dem Zusammenziehen etwas in der Beziehung verändert habe, meint Philippe: "Man lernt sich schon etwas anders und intensiver kennen, aber es gehört dazu. In Beziehungen gibt es immer Ups und Downs. Wir halten aber auch zusammen und die Beziehung wird immer stärker, finde ich." Die Fangemeinde der "Charming Boys"-Teilnehmer habe sogar schon ganz große Pläne für die beiden und soll sie regelmäßig fragen, wann sie denn heiraten würden: "Da sagen wir aber: Okay, wartet mal kurz, ich möchte erst mal den Moment genießen. Aber ganz süß zu sehen."

Außerdem hätte das Paar Lust, in weitere Formate zu gehen. "Ja, wir sind eigentlich für alles offen. Ich hätte Lust auf etwas, was mit Natur zu tun hat. So ein bisschen in Survival finde ich ganz cool. 7 vs. Wild finde ich zum Beispiel ganz cool", erzählt Philippe. Auch dem Sommerhaus der Stars gegenüber wären sie nicht abgeneigt. Mal schauen, ob das Pärchen demnächst wieder auf den Bildschirmen zu sehen sein wird.

Anzeige Anzeige

RTL Philippe van Thomas und Nik im "Charming Boys"-Finale

Anzeige Anzeige

Instagram / philippevanthomas Nik und Philippe, ehemalige "Charming Boys"-Kandidaten

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass es so gut läuft zwischen Philippe und Nik? Ich freue mich sehr für beide! Na ja, wir werden ja sehen, wie lange es noch hält. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de