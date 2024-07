Würden "Charming Boys"-Philippe und Nik an Shows teilnehmen?

Philippe van Thomas und Nik hatten sich in der ersten Staffel Charming Boys kennen und lieben gelernt. Seit ihrer Teilnahme an der TV-Kuppelshow stehen die beiden in der Öffentlichkeit. Im Promiflash-Interview verraten sie, ob sie auch an weiteren Formaten teilnehmen würden: "Ja, wir sind eigentlich für alles offen." Philippe hat auch schon etwas Konkretes im Kopf: "Ich hätte Lust auf etwas, was mit Natur zu tun hat. So ein bisschen Survival finde ich ganz cool. 7 vs. Wild finde ich zum Beispiel ganz cool."

Da die beiden seit "Charming Boys" als Paar durchs Leben gehen, kämen auch Pärchenformate für Philippe und Nik infrage. Das Sommerhaus der Stars steht bei vielen Realitystars im Fokus. Etwa auch bei Philippe und Nik? "Müssen die mal anfragen, dann gucken wir mal", antwortet Philippe im Gespräch mit Promiflash. Eine Teilnahme ist also nicht ganz ausgeschlossen.

Nachdem sich die beiden in einer TV-Show kennengelernt hatten, mussten sie erst mal ihre Fernbeziehung meistern. Ende 2023 kam dann die große Überraschung: Philippe und Nik ziehen zusammen! Gegenüber Promiflash verrieten die beiden Turteltauben, wie es nach der Anfangszeit mittlerweile bei ihnen läuft: "Ziemlich gut, würde ich sagen! Wir sind Anfang des Jahres zusammengezogen und haben uns ein bisschen eingegroovt und es läuft so weit. Also echt krass, dass es so klappt – eine Fernbeziehung bis zum Zusammenziehen."

RTL Philippe van Thomas und Nik im "Charming Boys"-Finale

RTL Nik und Philippe, "Charming Boys"-Kandidaten

