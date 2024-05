"Charming Boys"-Hate: Wie sehen es Philippe und Nik heute?

Pech im Spiel, Glück in der Liebe. Bei Charming Boys gewannen Philippe und Nik zwar nicht das Preisgeld, dafür verliebten sich beide ineinander und sind auch heute noch ein Paar. In der Show bekamen sie viel Gegenwind von den anderen Kandidaten, doch wie ist das Verhältnis zu ihren Mitstreitern jetzt? Im Promiflash-Interview gibt das Pärchen die Antwort. "Ja, tatsächlich hat sich alles gelegt danach. Wir haben viel miteinander geredet, noch ein bisschen Abstand gehabt. Das Ganze auch reflektiert, was passiert ist. Es kamen viele Entschuldigungen danach", erklärt Philippe.

Trotzdem seien Philippe und Nik vorsichtig: "Wir haben auch selber Abstand von dieser ganzen Show gehabt und fokussieren uns jetzt eigentlich nur auf unsere Beziehung und auf die Zukunft." Und es wirkt so, als würde diese blendend laufen – schon während der Ausstrahlung gewannen sie beispielsweise eine Menge an Fans: "Nach der Show hat sich auch eine große Community gebildet, also so irgendwie ganz organisch, würde ich mal sagen." Es sei schön zu sehen, wie viele Menschen sie bei jedem Meilenstein begleiten würden.

Erst im Januar dieses Jahres wagten die Turteltauben einen großen Schritt: Philippe und Nik zogen zusammen in ihre erste gemeinsame Wohnung in Berlin! Nachdem sie sich bei "Charming Boys" in Thailand kennengelernt hatten, führten sie zunächst eine Fernbeziehung. "Die Distanz hat uns öfter auf die Probe gestellt", nannte das Pärchen als Hintergrund für das Zusammenziehen auf Instagram. Auch das Vermissen hätte eine große Rolle gespielt.

RTL Die "Charming Boys"-Teilnehmer beim Wiedersehen

Instagram / nickenansp Philippe und Nik, TV-Bekanntheiten

