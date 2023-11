Wie läuft der Umzug von "Charming Boys"-Philippe und Nik?

Bei Philippe und Nik steht schon bald ein großer Meilenstein an! Der Podcaster und der Berliner hatten sich in der Datingshow Charming Boys kennen und lieben gelernt. Schon während des Drehs hatten die beiden kaum die Finger voneinander lassen können – und auch nach der Zeit in Thailand blieben sie ein glückliches Paar. Im Januar ziehen die Turteltauben in ihre erste gemeinsame Wohnung. Doch das gemeinsame Liebesnest hält auch so einige Herausforderungen für Philippe und Nik bereit...

Auf Instagram meldet sich das Paar jetzt mit einem ehrlichen Update zum Umzug zu Wort. "Bei uns rückt der Umzug immer näher. Somit werden zwei Haushalte zusammengelegt", betonen die beiden und fügen hinzu: "Das bringt ganz neue Möglichkeiten, aber auch Hürden mit sich." Beispielsweise sei die Auswahl der Möbel und die unterschiedlichen Geschmäcker der beiden eine der Herausforderungen.

Philippe und Nik sei es deshalb wichtig, fair zueinander zu sein und auf die Bedürfnisse des anderen einzugehen. "Was uns beiden schon einmal klar ist, ist die Tatsache, dass wir beide uns in der gemeinsamen Wohnung wohlfühlen und heimelig fühlen müssen. Es darf nicht nur eine Person den Ton angeben", fassen sie zusammen.

RTL Nik und Philippe, "Charming Boys"-Kandidaten

RTL Philippe van Thomas, Kandidat bei den "Charming Boys" 2023

Instagram / philippevanthomas Nik und Philippe, ehemalige "Charming Boys"-Kandidaten

