Heiße Massage: "Prince Charming"-Philippe bekommt Erektion!

Bei Prince Charming wurde es jetzt erneut so richtig schlüpfrig! Auf der griechischen Insel Rhodos gaben der Prinz Fabian Fuchs und seine Kandidaten schon so einiges über ihr Sexleben preis: Beispielsweise offenbarte der Berliner während eines Gruppendates, dass er einen Fetisch für Hundehalsbänder und Leinen habe. In der neuen Folgen gingen die Männer weiter auf Tuchfühlung: Bei einem heißen Einzeldate mit Prinz Fabian regte sich jetzt so einiges in Philippes Hose...

In der sechsten "Prince Charming"-Folge lud Fabian Philippe zu einem Einzeldate in seine Villa ein. Unter freiem Himmel gaben sich die beiden Singles mit reichlich Öl gegenseitig Massagen – und das löste bei dem Kandidaten offensichtlich so einiges aus: Als der Yogatrainer aus Belgien nach den intensiven Streicheleinheiten aufstehen wollte, drehte er sich andauernd von der Kamera weg. "Ich musste mich ab und zu mal wegdrehen, weil jemand 'Guten Morgen' gesagt hat", erklärte Philippe.

Nach der Massage zogen sich Fabian und Philippe in den Pool zurück: Im kühlen Nass kuschelten, knutschten und fummelten die beiden dann, was das Zeug hält. "Ich habe mich mit Philippe im Wasser wunderbar gefühlt. Es war wie eine Symbiose", lachte Fabian.

Instagram / fab.fox Fabian Fuchs, der vierte Prince Charming

Instagram / philippevanthomas Der "Prince Charming"-Kandidat Philippe im September 2022

RTL Prince Charming Fabian Fuchs

