Offiziell! Diese Kandidaten sind bei "Charming Boys" dabei!

Nun ist es Gewissheit! Bereits seit geraumer Zeit ist bekannt, dass das beliebte Gay-Dating-Format Prince Charming einen Ableger mit dem Titel "Charming Boys" bekommt. Das Konzept des Spin-offs ähnelt dem Konzept von Bachelor in Paradise. Es werden also bereits bekannte "Prince Charming"-Gesichter noch einmal ihr Glück in der Liebe versuchen. Auch unbekannte Männer sollen Teil der Show sein. Jetzt wurde veröffentlicht, welche bekannten Gesichter wieder dabei sind!

In einer RTL-Pressemittleilung wurden nun die 17 liebeswilligen Boys verkündet. Diese werden offenbar erst nach und nach in die Villa einziehen. Fans dürfen sich in der ersten Folge auf Aaron (28) und Martin (29) aus der ersten Staffel, Kevin und Jan aus Staffel drei sowie Philippe und Tim aus dem vergangenen Jahr freuen. Außerdem kommen Pitzi, Sebastian und Rudi als neue Gesichter dazu. In den weiteren Shows folgen dann Gino und Jan Maik, welche 2020 dabei gewesen waren, sowie Maurice, welcher vor zwei Jahren sein Glück versucht hatte und Basti aus Staffel vier. Zusätzliche Newcomer sind Leon, Lukas, Nik und Vladi.

Mit der Verkündung der Kandidaten wurde auch das Startdatum bekannt gegeben. Fans der Kuppelshow müssen gar nicht mehr lange warten. Denn das Format wird den Fans offenbar den Sommer versüßen. Es geht bereits am 15. Juni los!

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Basti, Kandidat bei "Charming Boys"

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Aaron Koenigs, Kandidat bei "Charming Boys"

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Jan, Kandidat bei "Charming Boys"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de