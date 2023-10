Gewagt! Ekaterina Leonova posiert total heiß ohne Höschen

Hot, hotter, Ekat. Als Profitänzerin in der beliebten Show Let's Dance erlangt Ekaterina Leonova (36) Bekanntheit. Dabei versetzt sie das Publikum nicht nur mit ihren kreativen Choreografien und tänzerischem Talent ins Staunen – sie zeigt sich zudem immer wieder in atemberaubenden Looks im TV. Doch auch auf ihrem Social-Media-Profil beweist die gebürtige Russin Stilbewusstsein. So wie auch jetzt wieder: In einem gewagten Outfit lässt Ekaterina tief blicken!

"Ehrlich gesagt, habe ich schon so lange keine Fotos mehr von mir machen lassen", schreibt die 36-Jährige zunächst in einem Instagram-Beitrag und fügt hinzu: "Aber gestern gab es einen guten Anlass für die Fotos, [...] ich sah nämlich gar nicht so schlecht aus." In mehreren Schnappschüssen zeigt Ekaterina in einem roten, glitzernden Kleid mit Cut-outs ihren Hammer-Body. Offenbar hat die Tänzerin für den perfekten Look dabei sogar auf ihr Höschen verzichtet. Freudestrahlend posiert sie in den Bildern für die Kamera.

Zwar ist Ekaterina bereits seit Jahren ein fester Bestandteil des "Let's Dance"-Casts, jedoch wagt sie schon bald den nächsten Schritt in ihrer Karriere. 2024 wird sie hinter dem Jurypult von Das Supertalent Platz nehmen. "Ich glaube, strenger als Dieter kann ich nicht werden", witzelte die sie im Promiflash-Interview beim diesjährigen kinderTag.

Anzeige

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova, Profitänzerin

Anzeige

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova, Tänzerin

Anzeige

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova, 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de