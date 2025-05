Diegos "Let's Dance"-Sieg: Verona Pooth platzt vor Stolz

San Diego Pooth (21) hat mit seiner Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (38) die aktuelle Staffel von Let's Dance gewonnen. Diego hat sich dabei nicht nur in die Herzen der Fans und auf das Siegerpodest getanzt, sondern rührte beim Finale auch seine Familie zu Freudentränen. Neben Mama Verona Pooth (57) und Papa Franjo Pooth (55) saßen auch sein kleiner Bruder Rocco, Oma Elke und Diegos Freundin Louisa Büscher stolz im Publikum, um den emotionalen Moment live mitzuerleben. Besonders Verona überschlug sich vor Freude und erklärte im Gespräch mit Gala: "Es macht mich natürlich total stolz und überaus glücklich, dass er gewonnen hat."

Verona zeigte sich tief beeindruckt von der Entwicklung ihres Sohnes während der Show. Im Gespräch schilderte sie, wie Diego es geschafft habe, sein Inneres mit anderen zu teilen und so viel positives Feedback zu erhalten. Auch wenn nicht jede Performance perfekt war, sei das Ergebnis überwältigend, weil die Anrufer sich bewusst für Diego entschieden hätten: "Das kann man mit Geld nicht kaufen und auch nicht mit schönen Worten." Zudem zeigte ihr Mann Franjo an diesem Abend ungewohnte Offenheit und jubelte Diego ausgelassen zu. Selbst Verona war von dieser begeisterten Reaktion überrascht: "Es ist so untypisch für Franjo und man hat das Gefühl, Deutschland ist gerade Weltmeister geworden. So weit ist er hochgesprungen."

Besonders beeindruckt zeigte sich Verona von der Selbstständigkeit ihres Sohnes. Sie und Franjo hätten ihm lediglich Glück gewünscht, den Rest habe Diego allein bewältigt: "Er hat auch seinen eigenen Stil, seinen eigenen Look und seine eigene Art, mit den Leuten umzugehen. Und das ist ja das Schöne: Es ist ihm nichts davon beigebracht worden. Es ist halt Diego." Das Finale bestritten Diego und Ekaterina gegen Fabian Hambüchen (37) mit Tänzerin Anastasia Maruster und Taliso Engel mit Patricija Ionel (30).

AEDT / ActionPress Franjo, Verona, Rocco und Diego Pooth

Getty Images Ekaterina Leonova und Diego Pooth tanzen im Finale von "Let's Dance" 2025

