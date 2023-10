Neue Details: Amanda Knox erzählt ihre Geschichte in Serie

Amanda Knox (36) will ihre Geschichte selbst erzählen. 2007 hatte die US-Amerikanerin als "Engel mit den Eisaugen" Bekanntheit erlangt, weil sie in Italien für den Mord an ihrer Mitbewohnerin Meredith Kercher angeklagt worden war. 2009 hatte ein Geschworenengericht sie und ihren Freund Raffaele Sollecito (39) schuldig gesprochen. Die damalige Austauschstudentin war in ein Gefängnis gekommen. 2015 dann die Wende: In letzter Instanz waren beide freigesprochen worden. Nun will Amanda ihre Sicht in einer eigenen Serie schildern.

Die Serie wird für den Streamingdienst Hulu zusammen mit der Produzentin Monica Lewinsky (50) realisiert, berichtet Daily Mail. Dabei wird sich die Handlung hauptsächlich um das Verbrechen und Amandas Falschverurteilung drehen. Die 36-Jährige plant wohl, den gesamten Prozess mit ihrer eigenen Perspektive und neuen Details in ein neues Licht zu rücken. Bei den Vorbereitungen soll auch eine enge Freundschaft zwischen den beiden Frauen entstanden sein. "Monica und Amanda sind sich sehr nahegekommen und stehen fast ständig in Kontakt", erzählt ein Freund. Monica selbst wurde bekannt, weil sie als Praktikantin des Weißen Hauses eine Affäre mit dem ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton (77) hatte.

Zuletzt überraschte Amanda aber mit schönen Neuigkeiten. Sie und ihr Partner Christopher Robinson werden zum zweiten Mal Eltern. Das verkündete sie auf Instagram mit einem witzigen Foto, auf dem sie breitbeinig und hochschwanger auf einer Bank sitzt. Dazu schrieb sie: "Schwangerschafts-Vorspreizung."

Getty Images Amanda Knox 2019

Getty Images Amanda Knox vor der Presse, 2015

Instagram / amamaknox Amanda Knox, August 2023

