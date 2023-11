Außergewöhnlicher Name: Amanda Knox' zweites Baby ist da!

Tolle Neuigkeiten von Amanda Knox (36)! Die Autorin, die wegen des angeblichen Mordes an ihrer Mitbewohnerin vier Jahre im Gefängnis gesessen hatte, ist bereits Mutter von einer Tochter. Gemeinsam mit ihrem Partner Christopher Robinson hatte sie im Oktober 2021 die kleine Eureka Muse bekommen. Dabei soll es aber nicht bleiben, denn die Podcasterin war erneut schwanger. Nun dürfen sich Amanda und Christopher über die Geburt ihres zweiten Kindes freuen!

In ihrem gemeinsamen Podcast "Younglings" plaudern die beiden das süße Geheimnis aus: Sohn Echo wurde schon am 23. September geboren! "Die Geburt war wirklich, wirklich ideal, was Geburten betrifft. Es war ein sehr ruhiges Zimmer. Diesmal waren nur Chris und ich da... Chris hat mir Gedichte vorgelesen und ich hatte Wehen", schwärmt Amanda dabei. Christopher führt weiter aus, dass seine Liebste nur dreimal pressen musste, bis Echo endlich da war.

Erst im August dieses Jahres hatte Amanda bekannt gegeben, dass sie erneut schwanger ist. Zu einem Bild, auf dem sie bereits hochschwanger ist, die Beine spreizt und ihren prallen Babybauch präsentiert, hatte sie geschrieben: "Schwangerschafts-Vorspreizung." Die Fans feierten die 36-Jährige für diese witzige Verkündung.

Instagram / amamaknox Amanda Knox und ihr Mann Christopher Robinson im Mai 2021

Getty Images Amanda Knox 2011 vor einem italienischen Gericht

Instagram / amamaknox Amanda Knox, August 2023

