Witzige Verkündung: Amanda Knox bekommt ein zweites Kind

Amanda Knox (36) sorgte in den vergangenen Jahre vor allem mit dem Mord an ihrer Mitbewohnerin für Schlagzeilen. Nachdem sie deswegen vier Jahre im Gefängnis gesessen hatte und dann doch freigesprochen worden war, kehrte zuletzt Ruhe in ihr Leben ein. Erst vor zwei Jahren wurde sie zum ersten Mal Mutter. Und nun überrascht sie wieder mit süßen News: Amanda und ihr Partner Christopher Robinson werde wieder Eltern!

Das verkündet die 36-Jährige nun ihrer Instagram-Community – und das auf ziemlich lustige Art und Weise. In einem Jumpsuit posiert die Autorin mit gespreizten Beinen auf einer Bank und setzt damit ihren bereits ziemlich großen Babybauch gut in Szene. "Schwangerschafts-Vorspreizung", schreibt die Podcasterin zu dem Beitrag.

Erst vor zwei Jahren sprach Amanda darüber, dass sie schon eine Fehlgeburt erlitten hatte. Damals hatte sie aber nichts mitbekommen, da es sich um eine sogenannte verhaltene Fehlgeburt gehandelt hatte. "Ich war unglaublich enttäuscht, dass das die Geschichte meiner ersten Schwangerschaft war", erzählte sie unter Tränen.

Getty Images Amanda Knox 2011 vor einem italienischen Gericht

Instagram / amamaknox Amanda Knox und ihr Mann Christopher Robinson im Mai 2021

ActionPress Amanda Knox, Autorin

