15 Jahre nach Mordprozess: Amanda Knox trifft Ex in Italien

Amanda Knox (35) und Raffaele Sollecito (38) schließen sich erneut in die Arme! 2007 lernten sich die US-Amerikanerin und der Italiener kennen und wurden ein Paar. Nach dem brutalen Mord an Amandas Mitbewohnerin Meredith Kercher wurde den zweien der Prozess gemacht – und beide auf einen Schlag weltbekannt. Nach einer zwischenzeitlichen Verurteilung folgte 2015 der Freispruch. Im Juni kehrte Amanda nach Italien zurück: Dabei holten sie und Raffaele einen lange geplanten Ausflug nach!

Auf Fotos, die der britischen Zeitung Mirror vorliegen, schauen Amanda und Raffaele lächelnd in die Kamera. An dem Novembertag, an dem Meredith' Leiche gefunden wurde, wollte das einstige Paar eigentlich nach Gubbio reisen – was sie nun nachholten. "Es ist sehr bitter, über diese Dinge zu sprechen, und es war bittersüß, dorthin zurückzukehren, da wir unter ganz anderen Umständen dorthin fahren wollten", berichtete der 38-Jährige dem Blatt.

Dennoch hätten Amanda und er die gemeinsame Zeit genießen können, fügte Raffaele hinzu: "Es war einfach schön für uns, über etwas anderes reden zu können." Er habe auch die Familie seiner einstigen Freundin kennengelernt: "Ich habe viel mit Amandas Mutter gesprochen und mit ihrer Tochter Eureka gespielt, die so süß ist."

Anzeige

Getty Images Amanda Knox bei der italienischen Polizei im September 2008

Anzeige

Getty Images Raffaele Sollecito im März 2015

Anzeige

Getty Images Amanda Knox 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de