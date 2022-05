Amanda Knox (34) hat Mitleid! Johnny Depp (58) und Amber Heard (36) liefern sich in ihrem Verleumdungsprozess derzeit eine heftige Schlammschlacht vor Gericht. Nicht nur die Schauspieler befeuern sich im Prozess mit Vorwürfen. Auch außerhalb des Gerichtssaals wird heiß diskutiert. Amanda Knox sorgte mit ihrem Fall vor Jahren ebenfalls für Aufsehen. Ihr wurde der Mord an ihrer Mitbewohnerin vorgeworfen, ehe sie 2015 freigesprochen wurde. Nun kann die US-Amerikanerin mit Johnny und Amber mitfühlen.

Der Artikel, den die 34-Jährige für The Independent verfasste, trägt den Titel: "Ich fühle mit Depp und Heard – ich weiß, wie es ist, wenn die Öffentlichkeit dich für schuldig hält." In Amandas Augen gibt es in dem Prozess der Hollywoodstars keine Gewinner. Sie rief dazu auf, lediglich die Beweise zu sichten, ohne die Personen zu verurteilen. Nur so könne über Schuld oder Unschuld der Menschen, "deren Trauma, Schmerz und Hässlichkeit uns vorgeführt wurde", entschieden werden.

Was sie selbst von dem Prozess hält, behielt Amanda für sich. "Meine Meinung ist genau das, eine Meinung, und sie spielt keine Rolle. Und offen gesagt, Eure auch nicht", schrieb sie an die Leser gerichtet. Die Mutter einer Tochter habe selbst immer noch mit dem psychischen Trauma zu kämpfen, das die öffentliche Verurteilung, die sie erlebte, hinterlassen hat.

Getty Images Amber Heard und Johnny Depp vor Gericht, Mai 2022

Getty Images Amanda Knox 2019

Instagram / amamaknox Amanda Knox

