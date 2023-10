Selten: Kim Gloss zeigt Detailbild von Tochter Amelia (10)!

Sie geht in ihrer Rolle als Mama total auf! Im Juli 2022 wurden Kim Gloss (31) und ihr Ehemann Alexander Beliaikin stolze Eltern ihrer ersten gemeinsamen Tochter Golda. Aus der vorherigen Beziehung mit Rocco Stark (37) hat die einstige DSDS-Kandidatin zudem eine Tochter namens Amelia. Ihren Nachwuchs hält die Influencerin überwiegend aus der Öffentlichkeit heraus. Nun macht Kim eine Ausnahme und zeigt ihren ältesten Sprössling!

Auf Instagram gewährt die zweifache Mama nun einen privaten Einblick in ihr Familienleben – und zwar in Form einer total seltenen Detailaufnahme ihrer zehnjährigen Tochter. Darauf fällt vor allem eines auf: Amelia ist inzwischen schon richtig groß geworden! "Was für schöne Haare Amelia hat", schwärmt Kim zu dem Schnappschuss.

Kims Content von ihren Kids kommt allerdings nicht immer gut an: Im Juli hatte die 31-Jährige gezeigt, wie aufwendig sie den ersten Geburtstag ihrer Tochter Golda dekorierte – Foto-Spot und Karussell inklusive. Ihre Fans im Netz zeigten sich von der luxuriösen Sause allerdings alles andere als begeistert. "Es geht dabei doch gar nicht mehr um das Kind" oder "Wie man einfach völlig unnötig übertreiben kann", schrieben zwei User entsetzt.

Instagram / kim_glossofficial Alexander Beliaikin und Kim Gloss

Instagram / kim_glossofficial Amelia im Oktober 2023

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss im Januar 2023

