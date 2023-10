Janina Hartwigs neuer Partner Alexander ist noch verheiratet

Janina Hartwigs (62) neuer Partner schenkt reinen Wein ein. Die Schauspielerin machte sich mit ihrer Rolle der Nonne Hanna Jakobi in der Serie "Um Himmels Willen" einen Namen. Für ihre schauspielerische Darstellung der Ordensschwester erhielt sie sogar einen Bambi. Nicht nur karrieretechnisch läuft es bei der gebürtigen Berlinerin rund, sondern auch privat: Sie hat in dem Landshuter Bürgermeister Alexander Putz die große Liebe gefunden. Doch der ist offiziell noch an eine andere Frau gebunden: Janinas Neuer ist noch verheiratet!

Jahrelang zeigte sich die Schauspielerin ohne einen Mann in der Öffentlichkeit – doch bei der Premiere "All of Art" im Circus Roncalli in München setzt sie dem ein Ende: Sie erscheint gemeinsam mit dem Politiker. Dort schwärmt sie in hohen Tönen von ihrem Lebensgefährten und erklärt dem Bunte-Magazin: "Es gibt wirklich gar keinen Grund, warum wir uns verstecken sollten." Deshalb hält sich auch ihr Liebster mit einem wichtigen Detail nicht zurück: Er ist noch mit seiner dritten Ehefrau Sabine Putz verheiratet. "Meine Frau und ich haben uns offiziell im April dieses Jahres getrennt. Zu diesem Zeitpunkt ist sie auch aus unserem gemeinsamen Haus ausgezogen", spricht der Bürgermeister Klartext.

Das scheint Janina aber nichts auszumachen. Schließlich stimmte die Chemie offenbar einfach bei ihnen, wie sie bei einer Hochzeit feststellten. "Wir saßen in dieser wundervollen Stimmung bei diesem unglaublichen Ereignis das erste Mal längere Zeit nebeneinander", berichtet die 62-Jährige und plaudert aus: "Wir waren uns sofort sympathisch. Dann haben wir uns verabredet und sind essen gegangen – es hat sofort gefunkt. Und seitdem sind wir ein Paar"

Action Press / AEDT Janina Hartwig im Juni 2022

Getty Images Janina Hartwig, Schauspielerin

Action Press / Future Image Janina Hartwig, Schauspielerin

