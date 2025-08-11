Kultstar Joanna Lumley verblüfft als Addams-Oma bei Netflix

Joanna Lumley (79) sorgt mit einer neuen Rolle für Begeisterung: In der zweiten Staffel der Netflix-Erfolgsserie Wednesday schlüpft die 79-jährige Schauspielerin in die Rolle von Hester Frump, der Großmutter von Wednesday Addams. Hester ist nicht nur Morticia Addams' ehrfurchtgebietende Mutter, sondern auch der Kopf eines äußerst erfolgreichen Unternehmens namens Frump Mortuaries. Mit ihrem aufwendigen Look – einer eleganten schwarzen Robe und einer dramatischen Hochsteckfrisur – zieht Joanna Lumley laut Daily Mail alle Blicke auf sich und gibt einen ersten Vorgeschmack auf die neuen Folgen. Neben ihr bereichern weitere Stars wie Steve Buscemi (67) und Sängerin Billie Piper (42) den Cast. Auch Lady Gaga (39) soll einen Auftritt haben.

Hester Frump wird in der Serie als berechnende und mächtige Frau beschrieben, die ihre Familie und ihr Vermächtnis stets unter Kontrolle hat. Diese Charakterzüge könnten in der Geschichte für Spannungen zwischen Hester und ihrer Tochter Morticia sorgen, gespielt von Catherine Zeta-Jones (55). Joanna ergänzt mit ihrer außergewöhnlichen Präsenz eine Riege namhafter Schauspieler, die der neuen Staffel von "Wednesday" einen besonderen Touch verleihen sollen. Dabei bleibt sie ihrem Grundsatz treu, dass in ihrer Karriere weniger Glamour und mehr harte Arbeit im Vordergrund standen. In einem Interview mit Radio Times betonte sie rückblickend auf ihre schauspielerische Laufbahn: "Wir Schauspieler wollten einfach nur bessere Schauspieler werden und wir wollten arbeiten, um die Miete bezahlen zu können. Wir sehnten uns nicht nach Ruhm."

Die Karriere von Joanna Lumley erstreckt sich über Jahrzehnte und diverse Genres. Vielen ist sie vor allem als Patsy Stone aus der Kultserie "Absolutely Fabulous" bekannt, doch ihre Filmografie ist beachtlich. Neben Auftritten in "Paddington 2" und "The Wolf of Wall Street" wirkte sie auch in beliebten Serien wie "Motherland" mit. Abseits der Leinwand hat sich die Schauspielerin und Aktivistin nie davor gescheut, ihre Meinung zu äußern oder neue Herausforderungen anzunehmen. Trotz aller Erfolge sieht sie sich nach eigenen Worten nicht als Star, sondern als "Gelegenheitsschauspielerin", die vor allem eine Leidenschaft für das Schauspiel pflegt.

Getty Images Joanna Lumley bei einem Fototermin von "Fool me Once" in London

Getty Images Der "Wednesday"-Cast im Juli 2025

Getty Images Joanna Lumley beim International Film Festival of St Andrews in Schottland