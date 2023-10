Frisch verliebt: Janina Hartwig ist mit Politiker zusammen

Janina Hartwig (62) hat eine neue Liebe gefunden. Die Schauspielerin war vor allem durch ihre Rolle in der Serie "Um Himmels Willen" bekannt geworden. Dort war sie in die Rolle der Ordensschwester Hanna Jakobi geschlüpft, für die sie sogar schon mit einem Bambi ausgezeichnet worden ist. Sie hatte aber auch Auftritte in anderen Vorabendformaten wie "Polizeiruf 110" oder der Kultreihe Das Traumschiff. Nun teilt sie ihr privates Glück: Janina ist frisch verliebt – und zwar in einen Politiker.

Im Interview mit tz erzählt Janine, dass sie den Landshuter Bürgermeister Alexander Putz schon während der Dreharbeiten für "Um Himmels Willen" kennenlernte – denn genau in diesem beschaulichen Örtchen wurde gefilmt. "Daher kannten wir uns, aber immer nur vom Guten-Tag-Sagen", verrät die 62-Jährige. Gefunkt habe es erst später bei der historischen Veranstaltung "Landshuter Hochzeit". "Seitdem sind wir zusammen. Ich bin sehr glücklich, mir geht es gerade richtig gut", schwärmt Janina.

Ob dann vielleicht auch irgendwann die Hochzeitsglocken klingen, verrät Janina nicht. Sie selbst war nur einmal verheiratet. Bis 2011 hatte sie eine Ehe mit dem Professor Michael Hell geführt. Dafür bringt sie aber zwei Kinder mit in die Beziehung: Ihre Tochter Amelie, die Maskenbildnerin ist und ihren Sohn, der 2004 das Licht der Welt erblickte.

Anzeige

Getty Images Janina Hartwig und Fritz Wepper in "Um Himmels Willen"

Anzeige

Getty Images Janina Hartwig, TV-Star

Anzeige

Getty Images Janina Hartwig im Oktober 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de