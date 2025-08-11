Prinzessin Leonor und Sofía: So verschieden sind die Looks

Prinzessin Leonor (19) und Prinzessin Sofía (18) haben kürzlich in Palma bei einem offiziellen Empfang der spanischen Königsfamilie im Marivent-Palast zusammen mit ihren Eltern, Königin Letizia (52) und König Felipe VI (57), eine beeindruckende Figur gemacht. Ebenfalls anwesend war ihre Großmutter, Königin Sofia (86). Anlass des Empfangs war die Ehrung der Siegerinnen des Volleyball-Wettbewerbs "Copa de S.M. la Reina Iberdrola", wie es das Königshaus auf Instagram bekanntgab. Für beide Schwestern war es das erste Mal, dass sie an diesem traditionellen Sommerempfang teilnahmen.

Modisch setzten die Schwestern dabei auf völlig unterschiedliche Stile. Leonor, die zukünftige Königin Spaniens, entschied sich für ein schulterfreies blau-weißes Kleid aus der "Desigual x Stella Jean"-Kollektion, das ihre Mutter Letizia bereits zwei Jahre zuvor getragen hatte. Mit Espadrilles, die passenderweise den Namen "Letizia" tragen, rundete sie das Outfit ab. Sofía hingegen wählte ein rosafarbenes Batik-Midikleid von Zara und trug ihre Haare offen, was ihrem Look eine elegante Leichtigkeit verlieh. Auch Königin Letizia glänzte an diesem Abend in einem weißen Maxikleid von Designer Tony Bonet.

Der Sommer auf Mallorca markiert eine wertvolle Zeit für die königliche Familie, da Leonor und Sofía bald erneut getrennte Wege gehen werden, um ihren Plänen nachzugehen. Sofía hat im Frühjahr ihren Schulabschluss in Wales erfolgreich abgeschlossen und wird ab Herbst ein internationales Studium beginnen, das sie durch mehrere europäische Städte führen wird. Leonor hingegen ist mitten in ihrer militärischen Laufbahn und wird demnächst ihre Ausbildung an der spanischen Luft- und Weltraumarmee in San Javier fortsetzen. Die Zeit als Familie, mit gemeinsamen Auftritten und besonderen Momenten, dürfte also für alle von großer Bedeutung sein.

Anzeige Anzeige

Imago Königin Letizia, König Felipe VI., Kronprinzessin Leonor, Prinzessin Sofía und Großmutter Sophia,

Anzeige Anzeige

Getty Images Altkönigin Sofia, Prinzessin Leonor, König Felipe, Königin Letizia und Prinzessin Sofia

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Sofía von Spanien und Prinzessin Leonor von Spanien, Oktober 2024

Anzeige